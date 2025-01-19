الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

خبير عسكري يكشف موعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا

محور فيلادلفيا، فيتو
محور فيلادلفيا، فيتو

أكد العميد محمود محيى الدين الخبير العسكري، أننا أمام وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة سيؤدي إلى وقف دائم وهذه رغبة أمريكية وليست إسرائيلية.

 

انسحاب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: إسرائيل سحبت قوات من محور نتساريم بصورة تسمح بالعبور، وفي اليوم الـ22 سينسحب كل الجيش من المحور إلى خارجه.

 

سيطرة حماس على قطاع غزة

ولفت إلي أن حركة حماس مازالت موجودة في قطاع غزة، وهذا شأن فلسطيني، مؤكدًا أن إسرائيل ستنسحب نهائيا من محور فيلادلفيا في اليوم الخمسين من الاتفاق.

 

موقف المفاوض الفلسطيني من اقتطاع جزء لإسرائيل

وأكد “محيى الدين”: أن المفاوض الفلسطيني لن يقبل باقتطاع أي جزء من أرضه لتأمين إسرائيل.

 

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