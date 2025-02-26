جامعة الزقازيق تعقد ندوة في حب مصر بعنوان أصبوحة وطن

أقامت كلية التربية الرياضية للبنات اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٦م، ندوة شعرية بعنوان "الاصبوحة الشعرية فى حب مصرـ أصبوحة وطن"، وذلك ضمن فعاليات برنامج النشاط الثقافي بالكلية تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ود.هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

الندوة تحت اشراف الدكتورة نادية الصاوى

وقالت الدكتورة رودينا خيرى مديرة المكتب الاعلامى للجامعة ومدرس اللغة العربية وطرق التدريس بكلية التربية ان الندوة جاءت بحضور د.هلال عفيفى، وتحت إشراف وحضور د.نادية الصاوى عميد الكلية، ود.مرفت رشاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود.نشوى نافع وكيل الكلية للدراسات العليا، وبتواجد نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وطالبات الكلية.

الدكتورة امل فكرى منسق المركز الاعلامى بالكلية

أدار اللقاء، د.أمل فكرى منسق المركز الإعلامي بالكلية،ود.أحمد الشوادفى منسق النشاط الثقافي، حيث حل الشاعر الكبير د.أحمد النبوى ضيفًا؛ ليضفي روحًا حماسية للندوة وسط تفاعل كبير من الطالبات، عبر إلقائه عددًا من الأشعار الوطنية، التى تأتى دعمًا لجيشنا العظيم واصطفافا خلف القيادة السياسية الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اهمية عقد هذة اللقاءات والندوات الثقافية

ومن جانبه، عبر د.هلال عفيفى عن سعادته بتواجده وسط قامات الكلية، والشاعر الكبير أحمد النبوي، وأبنائه الطلاب، مؤكدًا أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والندوات الثقافية لطلاب الجامعة مع كبار الكتاب والشعراء، لتوسيع الآفاق المعرفية والفكرية لديهم، وتعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية على مختلف المستويات محليًا وإقليميًا وعالميا، بما يصقل شخصياتهم، ويسهم فى تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن.

عفيفى يتعهد بتطوير الخدمة المقدمة للطلاب

كما أكد د.هلال عفيفى أن قطاع شئون التعليم والطلاب سيواصل جهوده عبر إداراته المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للطلاب بمختلف كليات الجامعة، بما يسهم فى إنجاح العملية التعليمية على أعلى المستويات.

الحرص على مشاركة الطالبات

كما أكدت د.نادية الصاوى أن كلية التربية الرياضية للبنات تحرص بشكل مستمر على مشاركة الطالبات فى مختلف الأنشطة وبشكل خاص الأنشطة الثقافية، التى تمثل مصدرًا لامتاع العقل وإعمال الفكر وتعزيز قيم الولاء والانتماء للطالبات.

شهادة تقدير للشاعر احمدالنبوى

فى نهاية الندوة، أهدي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شهادة تقدير للشاعر أحمد النبوى؛ تقديرًا لجهوده الفكرية والأدبية

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