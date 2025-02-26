الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

انتشال أتوبيس نقل جماعي سقط في ترعة الشرقاوية بالقليوبية (صور)

سقوط أتوبيس نقل جماعي
سقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بـالقليوبية، من انتشال أتوبيس نقل جماعي خالٍ من الركاب عقب سقوطه في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سقوط أتوبيس نقل جماعي بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بسقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية.

دون وجود ركاب، سقوط أتوبيس نقل جماعي بالقليوبية 
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط أتوبيس نقل جماعي أثناء توقفه أمام مركز شباب منطي بجوار الترعة مما أدى إلى انزلاقه، كما تبين عدم وجود أي ركاب داخل الأتوبيس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الأتوبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط اتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية،فيتو
سقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية،فيتو
سقوط اتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية،فيتو
سقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية،فيتو
سقوط اتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية،فيتو
سقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية،فيتو

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القليوبية اخبار القليوبية شبرا الخيمة ترعة الشرقاوية

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