انتشال أتوبيس نقل جماعي سقط في ترعة الشرقاوية بالقليوبية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بـالقليوبية، من انتشال أتوبيس نقل جماعي خالٍ من الركاب عقب سقوطه في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط أتوبيس نقل جماعي بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بسقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية.

دون وجود ركاب، سقوط أتوبيس نقل جماعي بالقليوبية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط أتوبيس نقل جماعي أثناء توقفه أمام مركز شباب منطي بجوار الترعة مما أدى إلى انزلاقه، كما تبين عدم وجود أي ركاب داخل الأتوبيس.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الأتوبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية،فيتو

سقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية،فيتو

سقوط أتوبيس نقل جماعي بترعة الشرقاوية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.