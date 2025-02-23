الحكم بإعدام سائق وعاطل بتهمة قتل عامل بوابل من الرصاص في القليوبية

قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف بمحكمة بنها، بالإعدام شنقا ضد سائق وعاطل، لاتهامهما بقتل عامل بأسلحة نارية؛ وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شبين القناطر.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين "يوسف ع أ"، 31 سنة، مقيم كوم السمن مركز شبين القناطر، و"إسلام ع ك"، 28 سنة، سائق، مقيم القشيش مركز شبين القناطر، لأنهما في يوم 16 / 7 / 2023، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد نبيه، عمدًا مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، بأنه وأثر خلافات سابقة توجها إلى حيث المكان والذي أيقنا سلفا تواجده به وقاما بإشهار الأسلحة النارية أنفة البيان، والتي أعداها سالفًا لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا أسلحة نارية مششخنة "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

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