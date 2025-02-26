الأربعاء 26 فبراير 2025
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رئيس جامعة بنها يفتتح معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة

معرض اهلا رمضان جامعة
معرض اهلا رمضان جامعة ينها،فيتو

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "أهلا رمضان" والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجمع الكليات ببنها.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور هاني شحته  القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية  وعدد من وكلاء الكليات.

وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أقسام المعرض المختلفة، مشيدا بتنوع المنتجات وجودتها.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي أن تنظيم  جامعة بنها لفعاليات معرض "أهلًا رمضان " يأتي انطلاقا من دورها الخدمي والمجتمعي لتوفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي للتخفيف عن كاهل منتسبيها فى إطار الاحتفال بشهر رمضان المبارك.
وأضاف " الجيزاوي " أن الأسعار في المعرض تقل بنسبة تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق المحلية، مما يتيح لمنسوبي الجامعة والمواطنين شراء احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، لافتا أن المعرض يضم عددا من المنتجات منها "الأرز والسكر والزيت والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن واللحوم والخضروات والسمن والبقوليات، وغيرها من المواد الغذائية التى تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان المبارك.
من جانبه أوضح الدكتور السيد فودة أن المعرض سوف يستمر علي مدار يومين متتالين، مشيرا إلي أن المعرض يشارك فيه العديد من مؤسسات المجتمع المدني  لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي معرض أهلا رمضان

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