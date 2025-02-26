ضبط مرتكب واقعة الجلوس على سقف سيارة أثناء سيرها في العبور

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام شخص بالجلوس على سقف سيارة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.

قيام شخص بالجلوس على سقف سيارة أثناء سيرها بالعبور

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية من المقدم محمد فتحي رئيس قسم التحريات والمساعدات الفنية بالمديرية، بتداول منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد الأشخاص بالجلوس على سقف سيارة أثناء سيرها بمدينة العبور، مُعرضًا حياته والآخرين للخطر.

وبالفحص بقيادة الرائد إسلام عبد الحكيم والنقيب باسم بليغ، أمكن تحديد وضبط السيارة المشارإليها ومالكتها (سيدة- مقيمة بدائرة قسم العبور بالقليوبية)، وبمواجهتها أقرت بأن (نجلها - مقيم بذات العنوان) كان قائد السيارة أثناء ارتكاب الواقعة المشار إليها، وكان برفقته أحد أصدقائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها

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