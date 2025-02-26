مدير تعليم القليوبية يزور طلابًا تعرضوا لحادث سير أثناء توجههم للمدرسة

أجرى مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية زيارة للمستشفى للاطمئنان على حالة طلاب تعرضوا لحادث سير صباحا قبل بداية اليوم الدراسي وقبل دخولهم المدرسة المصرية اليابانية، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وطمأن أولياء الأمور على أولادهم.

وكان طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالقليوبية قد تعرضوا صباح اليوم لحادث سير أثناء ذهابهم إلى المدرسة.

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن متابعة المدارس تتم بصفة مستمرة لمتابعة الانضباط داخل العملية التعليمية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

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