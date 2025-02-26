الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية من السيطرة على حريق نشب فى منزل مكون من أربعة طوابق بقرية ميت الدريج بمدينة كفر شكر دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق فوق سطح منزل بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق فوق سطح منزل بقرية ميت الدريج بمدينة كفر شك.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية نشوب حريق فوق سطح منزل مكون من أربعة طوابق بقرية ميت الدريج ملك (فؤاد. ح. ع) بالمعاش وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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