السياحة والآثار تعلن تحديد 3 يوليو موعدا لافتتاح المتحف المصري الكبير.. اختيار التاريخ يحمل دلالة رمزية كبيرة.. والحكومة تستهدف تحقيق نمو بـ 3 ملايين سائح

أعلنت وزارة السياحة والآثار، وبشكل رسمي تحديد الـ3 من يوليو المقبل موعدًا لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بكامل تشغيلية بما فيها قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون والذي ستعرض المجموعة الأثرية الكاملة لأول مرة منذ اكتشافها في 1922 بالأقصر.

حفل إفتتاح المتحف المصري الكبير

وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن جميع الجهات المعنية تعمل على إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها العالمية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الرعاة لتمويل الحدث، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بعدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح وزير السياحة والآثار أن الموعد النهائي للافتتاح لا يزال محددًا يوم 3 يوليو، نظرًا لما يحمله من رمزية كبيرة، مؤكدًا أن فريق العمل ملتزم بالتحضيرات اللازمة لإنجاح الحدث، مشيرا إلي أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتضمن فعاليات وزيارات لكبار الزوار من مختلف دول العالم، إلى جانب برنامج يمتد لفترة طويلة بعد الحدث الرسمي، يتضمن مؤتمرات ولقاءات تجمع الخبراء في علم المصريات داخل المتحف.

وزير السياحة: المتحف المصري الكبير إنجاز هندسي ومركز عالمي لعلم المصريات

وقال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصري الكبير يتألف من ثلاثة أقسام رئيسية: العرض المتحفي، ومتحف المراكب، والمركز البحثي والتعليمي، مؤكدًا أن عملية نقل المراكب من خلف الأهرامات إلى المتحف تمثل إنجازًا هندسيًا كبيرًا.

كما كشف الوزير، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، عن خطط لتنظيم مؤتمر سنوي في مصر يجمع المتخصصين في علم المصريات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لدراسة هذا المجال، بالإضافة إلى الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالمطارات، بما في ذلك تجهيزات خاصة في مطار سفنكس لاستقبال الضيوف والمشاركين.

وأكد أن جميع فرق العمل تعمل بشكل ديناميكي لمواكبة التطورات، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الافتتاح، وسط حملات ترويجية واسعة النطاق داخل وخارج مصر.

من جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف يُعد هدية مصر للعالم، وهو حدث مرتقب على المستوى الدولي، حيث أصبح افتتاحه موضع اهتمام واسع النطاق بين الشعوب المختلفة، مشيرا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أكبر حدث ثقافي عالمي خلال العقدين الماضيين، مشيرًا إلى أن تأثيره سيمتد إلى دعم قطاع السياحة في مصر بشكل كبير.

وأوضح أن الدولة المصرية لم تقتصر على إنشاء المتحف فقط، بل عملت على تطوير البنية التحتية المحيطة به، بما في ذلك شبكات الطرق والمطارات وإقامة فنادق جديدة، مما يعزز من قدرة مصر على استيعاب التدفق السياحي المتوقع بعد الافتتاح.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في المتحف المصري الكبير

وفي ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المتحف، أشار غنيم إلى أن التحدي الأكبر لم يكن في امتلاك مصر لأعظم الآثار في العالم، بل في كيفية عرضها بطريقة تليق بمكانتها، مع دمج أحدث تقنيات العرض والتصميم المعماري، موضحًا أن المتحف يمثل تناغمًا فريدًا بين عراقة الحضارة المصرية القديمة والابتكار التكنولوجي الحديث، مما يجعله تجربة استثنائية للزوار.

ومن المقرر أن يعرض المتحف المصري الكبير أكثر من 50 ألف قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة ومعتقدات المصريين القدماء وعاداتهم وتكتشف أسرار التحنيط والطقوس الجنائزية.

آخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها للمتحف المصري الكبير

وأكدت مصادر بـ وزارة السياحة والآثار، أن أخر القطع الآثرية التي سيتم نقلها لـ المتحف المصري الكبير هي بعض القطع الأثرية الخاصة بمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون وهي معروضة بعده متاحف وهي المتحف المصري بالتحرير والذي يعرض كرسي العرش والقناع الجنائزي الذهبي لتوت عنخ آمون والتابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون وعدد آخر من التمائم والحلي والمقتنيات الخاصة بالملك، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور تحديد الموعد النهائي للمتحف المصري الكبير.

وأوضحت المصادر أن هناك 10 قطع أثرية من مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون معروضة بمتحف شرم الشيخ الدولي، كما يوجد 10 قطع آخرين معروضة أيضا بمتحف الغردقة يجري الاستعانة بهم لإثراء العرض بمتحفي شرم الشيخ والغردقة، وسيتم نقلهم الي المتحف المصري الكبير فور إعلان الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير أيضا.

وأعلنت هيئة المتحف المصري الكبير عن أسعار تذاكر الزيارة الخاصة لقاعات المتحف المفتوحة للزيارة، وذلك ضمن خطوات التشغيل التجريبي لقاعات العرض، لاختبار الأجهزة التشغيلية بالمتحف استعدادا للتشغيل الرسمي والمقرر له العام الجاري.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير في أوقات العمل الرسمية

وأوضحت هيئة المتحف المصري الكبير في اخطارها المرسل لغرفة شركات السياحة، أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة خلال مواعيد العمل الرسمي بما فيها مواعيد الفتح المسائي بـ200 جنيه للفرد المصري و25 دولارا للزائرين غير المصريين، على أن يتم العمل بتلك الأسعار حتى الـ3 من يوليو المقبل.

أسعار تذاكر الزيارة في أوقات غير العمل الرسمية

وأشارت هيئة المتحف المصري الكبير إلى أنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة لمواعيد العمل غير الرسمية «الفتح الخاص» بـ5000 دولار أو ما يعادلها لعدد لا يتجاوز 35 فردا بالإضافة إلى إجمالي مقابل الدخول للأفراد، مضافا إليها 10 دولارات لكل فرد إضافي عن العدد المحدد بـ35 فردا.

وقالت الهيئة إنه تم تحديد أسعار تذاكر الزيارة اعتبارا من الـ4 من يوليو المقبل بـ200 جنيه للزائر المصري و30 دولارا للزائر الغير المصري، وذلك للدخول أثناء مواعيد العمل الرسمية بما فيها العمل خلال الفترة المسائية.

وتابعت الهيئة أنها فيما بأسعار تذاكر الدخول في مواعيد العمل غير الرسمية، فتم تحديد أسعار تذاكر الزيارة بـ5000 دولار، أو ما يعادلها بشرط أن لا يتجاوز العدد 35 فردا، بالإضافة إلى مقابل الدخول للأفراد يضاف إليها 10 دولارات لكل فرد إضافي عن العدد المحدد بــ35 فردا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.