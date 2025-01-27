رئيس المتحف المصري الكبير يعلن موعد افتتاحه

قال الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: 3 يوليو سيكون يوم حفل افتتاح المتحف، موضحًا: افتتاح المتحف سيعتمد على شخصيات أجنبية، والإبداع المصري ولن يكون على يوم واحد، وقد تصل إلى أسبوع.

الشركة المسؤولة عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: أن الشركة المتحدة ستقوم على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

ولفت رئيس هيئة المتحف الكبير: إلى أن حجم الاشتياق والرغبة إلى زيارة المتحف امتدت لسنوات، وبالتالي الناس كلها متشوقة للمتحف.

قطع توت عنخ آمون

وتابع: هناك 5600 قطعة لتوت عنخ آمون تعرض لأول مرة كاملة في المتحف المصري الكبير.

وأشار: "عندنا مرشدين أكفَاء بجميع لغات العالم، وهناك قانون ينظم عملهم، وعند إدخال التكنولوجيا لازم نعمل حسابنا إنه لا يؤثر فيهم".

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