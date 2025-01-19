الأحد 19 يناير 2025
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أخبار مصر

هيئة المتحف المصري الكبير تعلن مواعيد الزيارة خلال شهر رمضان

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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اعتمدت هيئة المتحف المصري الكبير، مواعيد الزيارة الرسمية لقاعات المتحف خلال شهر رمضان المبارك، حيث ستبدأ الزيارة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

موعد الافتتاح الرسمي المتحف المصري الكبير 

وينتظر العالم أجمع، إعلان مجلس الوزراء الموعد النهائي لافتتاح  المتحف المصري الكبير، وذلك بعد انتهاء تجهيزات العرض المتحفي بقاعات العرض، حيث يقدم تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهى مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذى يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

 

الافتتاح التجريبي لقاعات العرض بالمتحف المصري الكبير

 ويقدم المتحف المصري الكبير حاليا زيارات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي، حيث يمكن للزائر زيارة قاعات العرض الرئيسية والبهو العظيم والدرج العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، فيما ستظل قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.

وقررت وزارة السياحة والآثار افتتاح 12 قاعة رئيسية للعرض وهي مصممة بعناية لعرض آلاف القطع الأثرية التي تحكي قصة الحضارة المصرية من بداياتها حتى العصر الروماني وتحكي حياة المصريين القدماء ومعتقداتهم وعاداتهم واكتشف أسرار التحنيط والطقوس الجنائزية.

 

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير 

وتصل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير إلى 200 جنيه للزائر المصري و100 جنيه للطفل والطالب المصري، و100 جنيه لكبار السن.

كما حددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار دخول الزائرين الأجانب، وتصل أسعار تذاكر زيارة الزائرين الأجانب إلى 1200 جنيه و600 جنيه للطالب والطفل الأجنبيين، وأما فيما يخص الأجانب والعرب المقيمين في مصر، فحددت هيئة المتحف أيضا أسعار التذاكر وهي تصل إلي 600 جنيه للفرد العربي والأجنبي المقيم في مصر، و300 جنيه للزائر العربي والأجنبي المقيم في مصر. 

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