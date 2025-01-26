الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

مدبولي: احتفالات عالمية بافتتاح المتحف المصري الكبير وموقع التجلي الأعظم قيد التجهيز

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء ومسئولي الشركة المتحدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لاستعراض التجهيزات الجارية لاحتفاليتي افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم، وذلك بحضور كل من طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعدد من مسئولي الشركة.

وفي بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو استعراض تجهيزات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذا التجهيزات لاحتفالية افتتاح مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين.

وأكد رئيس الوزراء أن هاتين الفعاليتين المهمتين فرصة عظيمة للترويج لكل المشروعات التى نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وما حدث من نقلة نوعية فى البنية الأساسية، وغيرها، كما أنهما فرصة لجذب أكبر عدد من السياح الوافدين.

وشهد الاجتماع شرحًا تفصيليًا من طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للخطوات التي تقوم بها الشركة حاليًا للتجهيز للاحتفاليتين العالميتين، والرسائل المُستهدف تحقيقها من خلالهما، فضلًا عن استعراض الأحداث والفعاليات المقترح تنفيذها خلالهما.

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