المتحف المصري الكبير يحتفل بمرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق "أم كلثوم"

شهد بهو المتحف المصري الكبير، فعاليات الحفل الموسيقي الذي أقيم بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

مرور 50 عامًا على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم





وأحيا الحفل كل من المطربة مي فاروق والمطربة ريهام عبد الحكيم، اللتين قدمتا مجموعة من أشهر مقاطع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، والتي لا تزال تعيش وتنبض في وجدان الشعب المصري والعربي وتحظى بإعجابهم وتقديرهم على مر الأجيال.

وأعرب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن سعادته بإقامة هذا الحدث الفني المميز في رحاب هذا صرح الحضاري ما يعكس اهتمام المتحف بالاحتفاء برموز القوى الناعمة المصرية والمؤثرة من خلال تقديم أجمل وأرقى أشكال الفنون التي تساهم في تعزيز الذوق العام، وتلقى إعجاب الجمهور المصري والعربي والعالمي المتذوق للفن الراقي.

تقديم أجمل وأرقى أشكال الفنون

وجاء الحفل وسط حضور جماهيري كبير من بينهم عدد من الوزراء الحاضرين والسابقين وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية بالقاهرة ورجال أعمال وشخصيات عامة، حيث أعرب الحاضرين عن استمتاعهم بالأمسية الفنية التي استعادت روائع الفن المصري الأصيل، مقدمةً ليلة لا تُنسى لهم.



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