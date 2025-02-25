الشركة المتحدة: استعدادات مكثفة لاحتفالية المتحف المصري الكبير بمتابعة يومية

أكد محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على افتتاح المتحف المصري الكبير، أن الاستعدادات للحدث التاريخي تجري على قدم وساق من خلال اجتماعات مكثفة يومية وأسبوعية، لضمان تقديم احتفالية تليق بعظمة مصر وحضارتها.

فرصة استثنائية لمصر

وفي لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبدالتواب مع قناة "إكسترا نيوز" عقب اجتماعه برئيس الوزراء، أوضح السعدي أن العالم يترقب هذا الحدث، مما يجعله فرصة استثنائية لإيصال رسالة مصر الحضارية والسياحية والاقتصادية إلى العالم، حيث ستتجه أنظار وسائل الإعلام العالمية إلى احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير.

صورة مشرفة لمصر

وأشار إلى أن الهدف هو تقديم صورة مشرفة لمصر والمصريين، واستثمار هذا اليوم في إبراز عظمة التاريخ المصري، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على تنظيم حفل استثنائي يليق بمكانة مصر عالميًا.

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