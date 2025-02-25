الثلاثاء 25 فبراير 2025
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خارج الحدود

تحطم طائرة عسكرية فى السودان من طراز أنتونوف ومصرع طاقمها (فيديو)

لقطة أرشيفية لتحطم
لقطة أرشيفية لتحطم طائرة أنتونوف، فيتو

أفادت مصادر فى الجيش السوداني، مساء اليوم، بتحطم طائرة عسكرية من نوع أنتونوف، في منطقة الثورة، الحارة 75 بأم درمان، نتيجة عطل فني مفاجئ.


سقوط طائرة أنتونوف فى السودان

 

وأسفر حادث سقوط طائرة أنتونوف فى السودان، عن استشهاد عدد من الضباط وأفراد طاقم الطائرة التابعة للجيش السوداني، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين الذين كانوا بالقرب من موقع الحادث.

ووفق المصادر، تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى النو لتلقي العلاج اللازم، حيث تم توفير جميع الإمكانيات الطبية للتعامل مع الحالة الحرجة للبعض منهم. ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الضحايا أو المصابين بشكل رسمي، إلا أن مصادر محلية أفادت بأن الحادث خلف أضرارًا بشرية ومادية.

السلطات السودانية تحقق فى سقوط طائرة أنتونوف

وبدأت السلطات السودانية على الفور التحقيق في أسباب حادث سقوط طائرة أنتونوف، فيما أعلنت حالة الطوارئ في المنطقة لتسهيل عمليات الإنقاذ والإسعاف. وتجري الآن عمليات بحث عن الناجين وتقييم حجم الخسائر.

 

يذكر أن طائرات أنتونوف تُستخدم عادةً في الأغراض العسكرية والنقل الثقيل، وقد شهدت مناطق أخرى حوادث مشابهة لهذه الطائرات في السابق. 

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