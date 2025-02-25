خبير في الشأن الأفريقي يستعرض إعادة تشكيل المشهد السياسي السوداني وتحالفاته الجديدة

كشف الدكتور محمد رشوان، المتخصص بالشأن الأفريقي أن المواجهات العسكرية بـ السودان بين قوات الجيش والدعم السريع تتواصل فى عدة محاور، مؤكدا أن الجيش السودانى يحقق تقدمًا استراتيجيًا في مناطق الخرطوم بحري وكافوري وشرق النيل، مما أدى إلى عودة طوعية لبعض السكان.

وأكد في تصريح لـ “فيتو” أنه في ظل هذا التصعيد العسكري، تشهد الساحة السياسية تحولات كبرى، حيث وقّعت عدة أطراف سودانية ميثاقًا سياسيًا تأسيسيًا في نيروبي يمهّد لتشكيل حكومة جديدة، في خطوة قوبلت برفض حكومة الخرطوم وسط انقسامات حادة داخل الأحزاب التقليدية.

إعادة تشكيل النظام السياسي وفقًا لتطلعات الشعب

وتابع: يرى محللون أن توقيع هذا الميثاق قد يمثل نقطة تحول في المشهد السوداني، حيث يعكس رغبة الأطراف المختلفة في إعادة تشكيل النظام السياسي وفقًا لتطلعات الشعب، كما يُتوقع أن تحظى الحكومة الجديدة بدعم شعبي واسع، لا سيما مع المظاهرات المؤيدة التي شهدتها مدن دارفور.

حكومة السلام والوحدة

وتابع : أعلن عز الدين الصافي، مستشار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن "حكومة السلام والوحدة" ستُعلن رسميًا خلال شهر من الخرطوم، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستركز على تشكيل جيش وطني موحد وتحييد سلاح الجو، الذي يتهم الجيش باستخدامه في قصف المدنيين.

أطراف الميثاق السياسي

وأوضح أن الميثاق السياسي شهد توقيع عدة أطراف بارزة، من بينها قوات الدعم السريع، الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، حزب الأمة القومي، والحزب الاتحادي الأصل، بهدف إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل وحماية المدنيين وضمان وحدة السودان.

انقسامات الأحزاب السودانية

وأضاف أنه في سياق الانقسامات الحزبية فى السودان، أعلن الكابتن عادل المفتي، القيادي البارز في حزب الأمة القومي، استقالته رسميًا من الحزب ومؤسساته، مبررًا قراره بتفاقم الخلافات التنظيمية والسياسية. وأوضح أن محاولاته لإصلاح الحزب وتوحيد القوى السياسية لم تحظَ بأي استجابة من القيادة، رغم توليه منصب رئيس دائرة الاتصال السياسي بالأمانة العامة.

كما شهد حزب المؤتمر الشعبي انقسامًا واضحًا حول المشاركة في مشاورات نيروبي، حيث نفى الحزب رسميًا حضوره الاجتماعات، بينما أفادت مصادر مطلعة بمشاركة جناح الرئيس المقال د. علي الحاج في المشاورات مع قوات الدعم السريع.

وفي المقابل، نفت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ما تردد عن تقديم استقالات جماعية احتجاجًا على المشاركة في الميثاق السياسي، حيث أكد جاتيفو أموجا دلمان، رئيس لجنة الإعلام بمجلس التحرير القومي، أن الحركة لا تزال متماسكة، ومؤسساتها الدستورية تدعم هذا الاتفاق.

تأسيس دولة علمانية ديمقراطية قائمة على مبادئ الحرية والمساواة

ويتضمن الميثاق السياسي عدة نقاط رئيسية، أبرزها تأسيس دولة علمانية ديمقراطية قائمة على مبادئ الحرية والمساواة، حظر تشكيل الأحزاب على أساس ديني، واعتماد نظام حكم لا مركزي يمنح الأقاليم صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها.

ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام هذه المبادرة هو موقف الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، الذي يرفض الاعتراف بشرعيتها، في ظل استمرار المعارك التي تعمّق معاناة المدنيين وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والإنساني في السودان.

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