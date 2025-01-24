الجمعة 24 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد عام ونصف، الجيش السوداني يفك الحصار عن القيادة العامة بالخرطوم

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الجمعة، بأن الجيش السوداني فك الحصار الذي كانت تفرضه قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة في الخرطوم منذ عام ونصف العام.

الجيش السوداني يفك الحصار عن القيادة العامة بالخرطوم
 

وذكرت وسائل الإعلام السودانية أن الجيش فك الحصار عن معسكر سلاح الإشارة بعد معارك وسط الخرطوم بحري.

وكان الجيش السوداني قد قصف تجمعات لـ قوات الدعم السريع في الوسط الغربي لمدينة الخرطوم بحري، فيما قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش بشمال الخرطوم بحري، تمكنت من الالتحام بسلاح الإشارة أقصى جنوب الخرطوم بحري في تطور عسكري لافت لفك الحصار عن مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

الجيش السوداني ينفذ عمليات ضد الدعم السريع

وأشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن العمليات العسكرية للجيش خلال الثلاثة أيام الأخيرة مكنته من الانفتاح من الجيلي أقصى شمال ولاية الخرطوم وحتى مقر القيادة العامة للجيش مرورا بمدينة الخرطوم بحري.

وشهدت مدينة الجيلي اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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الجيش السوداني الدعم السريع الخرطوم

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