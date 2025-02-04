الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

مقتل 140 شخصا من "الدعم السريع" والمرتزقة الأجانب في تصدي القوة المشتركة لهجوم بالفاشر (فيديو)

القوة المشتركة للحركات
القوة المشتركة للحركات المسلحة بالسودان، فيتو

تمكنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني من صد هجوم عنيف شنته مليشيا "الدعم السريع" على العديد من المحاور في مدينة الفاشر غربي البلاد.


وأظهرت لقطات مصورة تدمير القوات المشتركة مركبة تابعة لـ"الدعم السريع" في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقال متحدث "القوة المشتركة" في دارفور أحمد حسين مصطفى، في بيان له أمس إن "الدعم السريع شن هجوما على الفاشر من ثلاثة محاور، لاستهداف خزان قولو والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، ولكنهم وجدوا أمامهم سدا منيعا من القوة المشتركة والجيش وقوات قشن والمقاومة".

وأفاد بأن "الدعم السريع" حاولت اختراق الدفاعات الغربية لمدينة الفاشر، حيث قضى الجيش وحلفاؤه على القوة المهاجمة.

وبين مصطفى أن 140 من أفراد "الدعم السريع" والمرتزقة الأجانب قتلوا وتم تدمير 43 آلية عسكرية متنوعة التسليح، والاستيلاء على 12 آلية أخرى.

وكثفت "الدعم السريع" هجماتها على الفاشر منذ 10 مايو الماضي، في محاولة للسيطرة على آخر موقع حضري يتواجد فيه الجيش في إقليم دارفور.

وكشف مصطفى عن ظهور جديد لمقاتلي الدعم السريع في المعارك وهم "يسيرون على الأقدام، وآخرون يقتادون الحمير والخيل، وغالبيتهم تحت تأثير المخدرات" على حد تعبيره.

وأكد أن "الانهيار والتفكك" أصبحا سمة لمليشيا الدعم السريع، التي لم تعد قادرة على اختراق الفاشر أو أي مدينة أخرى.

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