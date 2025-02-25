الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل الإساءة لقاض عبر صفحات "فيس بوك" مزيفة

الداخلية تكشف صفحات
الداخلية تكشف صفحات مزيفة عبر "فيس بوك" تسيء لقاضى 

قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ممثلة في إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، بفحص البلاغ المقدم من المستشار (م.ع)، المستشار القانوني للهيئة القومية للبريد، والخاص بتداول بعض المنشورات عبر موقع فيس بوك تتضمن الإساءة إليه والتشهير بسمعته ونشر اخبار كاذبة.

مرتكب الواقع يستخدم خاصية مجهولة الهوية

تبين من خلال الفحص الذي قام به قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن الحساب مرتكب الواقعة يتم استخدامه خاصية مجهولة الهوية في نشر مشاركات على إحدى المجموعات على موقع فيس بوك، وبفحص المنشورات تبين وجود عبارات مسيئة في حق الشاكي.

وبإجراء التحريات الفنية تمكن قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تحديد المسمى الخاص للحساب محل البلاغ وهو الحساب المسمى "زعيم البريد النظيف"، وباستكمال التحريات الفنية تم رصد بصمة إلكترونية للقائم على إدارة الحساب مرتكب الواقعة، حيث تبين أن الرقم التعريفي مرتبط برقم هاتف منزلي ومسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم (ع. م)، مقيم بمحافظة الشرقية ويعمل موظفا بهيئة البريد

كما تبين أن هناك مجموعة أخرى على موقع فيس بوك تقوم بنشر نفس المنشورات المسيئة للشاكي، وبالفحص تبين استخدام مرتكب الواقعة خاصية مجهولة الهوية في نشر المشاركات، ولم يتم العثور على بصمة إلكترونية، ومن خلال التحريات تبين أن المشاركات على المجموعتين هى نفس المشاركات وفي أوقات متزامنة.. وتم إحالة المتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة البريد إحصاءات الخدمات البريدية أداة أبل لإخفاء البريد الإلكتروني إخفاء البريد الإلكتروني إدارة شرطة البريد

مواد متعلقة

مشارك بمعرض هواة جمع طوابع البريد 2025 يحكي تاريخ الكشافة المصرية بمجموعته (فيديو)

الآن استعلم عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من محافظة قنا
ads

الأكثر قراءة

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس أول أيام رمضان

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة باجتماع الحكومة غدًا

فلوسي راحت، إحدى ضحايا منصة FBC بالمنوفية تروي تفاصيل الاستيلاء على أموالها (فيديو)

حيثيات براءة إبراهيم فايق في قضية تسريب صوتي للحكم محمد عادل وصحة المقطع المذاع (مستند)

الإسكان تعلن نتيجة قرعة حجز وحدات جنة مصر بالقاهرة الجديدة

انخفاض ملحوظ في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء

منوعات

المزيد

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

إنكار قيام الساعة، تفسير الشعراوي للآية 36 من سورة الكهف (فيديو)

خالد الجندي: البنوك حلال ولا تضيعوا أموالكم مع أصحاب الفتاوى الضالة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية