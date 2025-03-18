7 توصيات من هيئة الدواء لتجنب الإصابة بالإسهال في شهر رمضان

وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن الوقاية من الإصابة بالاسهال في شهر رمضان

وتضمنت نصائح هيئة الدواء المصرية:

١-غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.​



٢-تخزين الطعام في درجات الحرارة الصحيحة، وطبخ الأطعمة حتى تصل لدرجات الحرارة الموصى بها. ​



٣-عدم تناول الأطعمة أو المشروبات بعد تاريخ انتهاء صلاحيته.​



٤-شرب مياه نظيفة وصحية.​



٥-الابتعاد عن منتجات الحليب غير المبستر.​



٦-استشارة الطبيب حالة استمرار الإسهال لعدة أيام أو في حالة الشكوي من أعراض مثل الحمى، أو الألم الشديد، أو الدم في البراز.



٧-عدم استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.​

الإسهال

وقالت هيئة الدواء المصرية: إن الإسهال يمكن أن يسبب شعور بألم في فتحة الشرج أو الحكة أو الشعور بالحرقان، ويمكن تخفيف الألم عن طريق:​

-الجلوس في الماء الفاتر.​

-تجفيف منطقة الشرج برفق عند الخروج من الماء.

-وضع فازلين أو كريم علاج البواسير.

نصائح يجب الالتزام بها عند الإصابة بالاسهال

ووجهت هيئة الدواء نصائح يجب الالتزام بها عند الإصابة بالاسهال منها:

١-اشرب السوائل بانتظام: مثل الماء والعصائر والشوربة لتعويض السوائل والأملاح المفقودة.​

٢-تناول الأطعمة قليلة الألياف: مثل الموز، والأرز الأبيض، وعصير التفاح والعيش المحمص.​

٣-تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب الغازات: مثل الأطعمة الدسمة وكثيرة التوابل، ومنتجات الألبان والمشروبات الغازية. ​

٤-استخدم العقاقير: مثل اللوبراميد للمساعدة في تقليل عدد مرات إخراج البراز المائي بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.​

٥-تناول البروبيوتيك: وهي بكتيريا حية تساعد على استعادة التوازن الصحي للجهاز المعوي عن طريق زيادة مستوى البكتيريا الجيدة، وقد يتوفر البروبيوتيك في الزبادي.​

٦-قد يصف الطبيب المعالج محاليل معالجة الجفاف للتعامل مع الإسهال في الأطفال.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ان الإسهال يكون قصير الأمد، وفي حالة الاستمرار لفترة طويلة، يمكن أن يكون مؤشر على مشكلة أخرى.​

أسباب الإسهال

واوضحت هيئة الدواء المصرية ان أسباب الإسهال تتضمن:​

١-العدوى البكتيرية أو الڤيروسية.​

٢-التسمم الغذائي.​

٣-الحساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة مثل اللاكتوز.​

٤-اضطرابات الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.​

٥-الآثار الجانبية لبعض الأدوية.​

٦-مشاكل في الغدة الدرقية.​

كانت هيئة الدواء ناشدت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية لأي دواء يستخدمونه.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه عندما يتعلق الأمر بضمان سلامة المرضى، فإن كل تقرير للإبلاغ عن الآثار العكسية له قيمة ويمكن إحداث فرق من خلال الإبلاغ عنها.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء يساعد في حماية المرضى

وأشارت هيئة الدواء أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للدواء يساعد في حماية المرضى ومن خلال الإبلاغ عن الآثار العكسية، تساهم في إنشاء قاعدة بيانات أكبر تساعد الأطباء والباحثين والهيئات المختلفة في تحديد المشكلات الخطيرة المتعلقة بالأدوية. ​

تحسين سلامة الأدوية ومنع الأضرار المستقبلية

وأكدت هيئة الدواء أن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية يدفع نحو التحسين ويمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الإرشادات العلاجية، تحسين سلامة الأدوية، وحتى منع الأضرار المستقبلية. ​

وتصبح جزء فعال في تحسين الرعاية الصحية، وتساعد في جعل المنظومة الصحية أكثر أمانًا للجميع. ​

وأشارت هيئة الدواء المصرية أنه يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال الرابط التالي.



​واليقظة الدوائية هي العلم الذي يهتم برصد ومراقبة وتقييم الآثار الجانبية أي تأثير غير مرغوب فيه يمكن يظهر نتيجة استخدام الدواء أو أي مشكلات مرتبطة باستخدام الأدوية.​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه يتم جمع البيانات المتعلقة بالأعراض الجانبية، وتحليلها، وفهم المخاطر المرتبطة باستخدام الأدوية، ومحاولة تقليل أو منع حدوث أي ضرر ممكن.​

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.