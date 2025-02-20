الخميس 20 فبراير 2025
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القومي للبحوث يقدم نصائح غذائية ذهبية لشهر رمضان

صيام رمضان
صيام رمضان
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مع حلول شهر رمضان المبارك، تتغير العادات الغذائية للكثيرين، مما يستدعي الانتباه إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. 

وفي ندوة نظمها اليوم الخميس قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، قدمت الدكتورة رانيا أحمد بسيوني، الباحثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بمعهد الصناعات الغذائية والتغذية، مجموعة من النصائح الذهبية لضمان صيام صحي ومفيد


 الفاكهة صديقك في رمضان
 

شددت الدكتورة رانيا بسيوني على أن تجعل طبق الفاكهة في متناول يدك على المائدة، لتناوله بين الوجبات، مما يساعدك على الشعور بالشبع وتلبية احتياجاتك من الألياف والفيتامينات والمعادن، مشيرة إلى أن الفاكهة تعتبر بديلًا صحيًا للحلويات، حيث تقلل من السعرات الحرارية الزائدة.
 

الفول وجبة السحور المثالية
 

وأشارت الباحثة بالمركز القومي للبحوث إلى أن الفول مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات النباتية، مما يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، والألياف التي تعزز الشعور بالشبع وتخفض مستويات الكوليسترول.
 

ونصحت الباحثة بتجنب الإفراط في إضافة الملح والزيت والطحينة، واستبدلها بعصرة ليمون وكمون لإضافة نكهة صحية.
 

الزبادي أو اللبن الرائب ترطيب وتغذية


ولفتت الباحثة إلى أن الزبادي واللبن الرائب يعتبران من الأغذية المفيدة في السحور، حيث يحسنان الهضم ويرطبان الجسم، كما أنها غنيان بالبروتينات والدهون الصحية التي تقلل من الشعور بالجوع.
 

 الشوربة بداية إفطار صحية


ونصحت ببدء إفطارك بطبق من الشوربة لتعويض السوائل والصوديوم المفقود خلال الصيام، لافتة إلى أن شوربة الخضروات أو العدس خيار ممتاز، لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف، وشددت أيضا على تجنب الشوربة الغنية بالدهون والكريمة لتقليل السعرات الحرارية.
 

 نصائح ذهبية لتجنب العطش 


وقدمت الدكتورة رانيا بسيوني بعض النصائح لتجنب العطش منها الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالماء مثل الخس والخيار والبرتقال، وتقليل شرب المنبهات، خاصة بعد السحور، وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، والاقلال من تناول الأطعمة المالحة مثل المخللات، وشرب 2 لتر من الماء على فترتين بين الإفطار والسحور.
 

 زيادة التركيز للطلاب في رمضان


كما وجهت بسيوني بعض النصائح للطلاب في رمضان مثل تناول المكسرات غير المملحة لتعزيز التركيز، والإقلال من الحلويات واستبدالها بالفواكه، وتجنب المقليات وركز على الأسماك الغنية بالأوميغا 3، وتناول الخضروات والفواكه بانتظام، وشرب 2 لتر من الماء على فترتين بين الإفطار والسحور.
 

طبق السلطة كنز غذائي
 

وأكدت الباحثة على أن تناول طبق سلطة متنوع الألوان، يشمل الطماطم والجزر والخيار والبصل، لتزويد الجسم بالماء والألياف والمعادن والفيتامينات أمر ضروري جدا، اذ يساعد على الشعور بالشبع ويضبط ضغط الدم.

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