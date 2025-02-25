4 شروط رئيسية لبدء المرحلة الثانية للهدنة بغزة.. محاولات إقليمية ودولية لتهدئة الوضع.. ودور خاص لمصر لضمان استمرار تبادل الأسرى.. وتعثر المفاوضات غير المباشرة بين حماس والاحتلال

مع اقتراب تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في غزة، وضعت إسرائيل أربعة شروط رئيسية لبدء هذه المرحلة، ما يعكس استراتيجيتها لإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في القطاع.

4 شروط رئيسية لبدء المرحلة الثانية للهدنة

وتشمل هذه الشروط: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي والعسكري، ونزع سلاح الفصائل، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة بالكامل، حسبما حددها وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين.

محاولات إقليمية ودولية لتهدئة الوضع

هذه المطالب، التي تأتي وسط محاولات إقليمية ودولية لتهدئة الوضع، تطرح تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار المفاوضات، وإمكانية تحقيق هدنة طويلة الأمد.

المرحلة الأولي من اتفاق الهدنة

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، التي تنتهي في الأول من مارس، قد تضمنت التزام حماس بإطلاق سراح 33 رهينة، بينهم 8 قتلى، في مقابل إفراج إسرائيل عن 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس يوم الأربعاء الماضي استعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لديها دفعة واحدة خلال المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي كان من المفترض أن تُطلق في الثاني من مارس.

تعثر المفاوضات غير المباشرة

مع ذلك، تأخرت انطلاقة هذه المرحلة بسبب تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين، وسط تبادل الاتهامات بانتهاكات لاتفاق الهدنة.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فمن المتوقع أن تركز بالأساس على إعادة إعمار غزة، حيث يعاني السكان المشردون بفعل الحرب من تداعيات العيش وسط الدمار وتحت وطأة برد الشتاء القارس.

وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح 301 أسير فلسطيني، ممن كان يفترض الإفراج عنهم في الدفعة السابعة من عملية التبادل، مقابل إفراج حماس عن جثماني محتجزين إسرائيليين خلال 48 ساعة.

فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية: إن تل أبيب ستطلق سراح نصف الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض أن يفرج عنهم السبت الماضي وذلك لقاء إعادة جثماني رهينتين إسرائيليتين خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.

ويأتي هذا بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أزمة الـ602 أسيرا فلسطينيا التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: إن هناك مقترحا بأن تنقل حماس جثماني محتجزين إسرائيليين إلى مصر، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 301 أسير فلسطيني من أصل 602 أسيرا كان من المقرر الإفراج عنهم السبت، في مسعى لإنقاذ اتفاق غزة من الانهيار.

وإذا تم تنفيذ ذلك بنجاح، فيمكن تكرار نفس الإجراء مع جثتين أخريين لمحتجزين، وإطلاق سراح 301 أسير في آخر دفعة مقررة بالمرحلة الأولى من اتفاق غزة، وفقا لما تقوله القناة 12.

ومن المرجح أن يعني مرور جثث محتجزين إسرائيليين عبر مصر عدم تكرار العرض الذي أقامته حماس خلال إطلاق سراح 4 جثث، الذي أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين.

ولعبت مصر دورا مهما في التوصل إلى اتفاق غزة، علما أنها توسطت فيه على مدار أشهر إلى جانب قطر والولايات المتحدة.

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