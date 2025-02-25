عقب تداول فيديو، القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة إطارات السيارات بالغربية

أخبار الحوادث اليوم،ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين عبر منصة FBC،إحالة طبيب تسبب في وفاة مريضة إلى المحاكمة،حقيقة اقتحام ضابط لمنزل والاعتداء على أسرة مواطن بدكرنس