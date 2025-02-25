عقب تداول فيديو، القبض على تشكيل عصابي بتهمة سرقة إطارات السيارات بالغربية
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بالغربية عقب تداول مقطع فيديو.
تشكيل عصابي لسرقة إطارات السيارات بالغربية
تابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة إطار سيارة "ربع نقل" بمدينة طنطا بالغربية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام مركبة "توك توك" ملك أحدهما.
وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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