بمشاركة أكثر من 600 شخص، الشرع يفتتح مؤتمر الحوار الوطني السوري

انطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري، حيث يلتقي مئات السوريين في قصر الشعب بدمشق لحضور مؤتمر حوار وطني يستمر يوما واحدا يوصف بأنه "علامة فارقة في الانتقال إلى نظام سياسي جديد بعد عقود من حكم عائلة الأسد".

الشرع يفتتح مؤتمر الحوار الوطني السوري

وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر حسن الدغيم: إن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح المؤتمر"، مشيرا إلى أن "عدد الحضور وصل إلى أكثر من 600 شخص".

من جهته أعرب المجلس الوطني الكردي عن اعتراضه على آلية انعقاد المؤتمر الوطني السوري، حيث اعتبر المجلس في بيان أن تهميش المكونات السياسية والقومية بما فيها المجلس الوطني الكردي في الإعداد والتحضير يعد انتهاكًا لمبدأ وحق الشراكة الوطنية للأكراد مشددين في البيان على ضرورة عدم تجاهل مكونات الشعب السوري.

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