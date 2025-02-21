الجمعة 21 فبراير 2025
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خارج الحدود

الشرع يلتقي السفير الصيني بدمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

الشرع،فيتو
الشرع،فيتو

ذكرت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، أن الرئيس أحمد الشرع التقى سفير الصين لدى دمشق شي هونج وي والوفد المرافق له، وذلك في أول اجتماع علني بين البلدين منذ سقوط بشار الأسد.

الشرع يلتقي السفير الصيني بدمشق لأول مرة منذ سقوط الأسد

وقالت الرئاسة السورية في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، إن الشرع وبحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، استقبل في قصر الشعب شي هونج وي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا والوفد المرافق له".

سلسلة زيارات ولقاءات لمسؤولين إقليميين ودوليين مع الشرع

ولم يورد البيان تفاصيل عن فحوى الاجتماع مع الشرع، إلا أنه يأتي في إطار سلسلة زيارات ولقاءات لمسؤولين إقليميين ودوليين، للاطلاع على رؤية الإدارة الجديدة.

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الرئاسة السورية السفير الصيني الصين الشعبية الصين الشيباني بشار الأسد جمهورية الصين الشعبية

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