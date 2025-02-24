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مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أفادت السلطات الصحية بجمهورية الكونغو الديمقراطية بظهور مرض مجهول المصدر في بلدة باسانكوسو غرب البلاد، موضحة أنه تم تسجيل أكثر من 943 حالة إصابة بينها 52 حالة وفاة.

 

ظهور مرض مجهول المصدر في بلدة باسانكوسو

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أعلنت مصادر رسمية بجمهورية الكونغو الديمقراطية عن "ظهور حالة إصابة بمرض الحمى مجهولة السبب في بلدة باسانكوسو بمقاطعة إكواتور.

وأضافت: "تم تسجيل أكثر من 943 مريضا بما في ذلك 52 حالة وفاة منذ بداية فبراير في خمس من المناطق الصحية العشرة ببلدة باسانكوسو".

وأشارت إلى أن "الحالات تم الإبلاغ عنها في خمس قرى بخمس مناطق صحية (إيكوتو، ليلانجي، ليسافا، باسينجيلا، وبافومبا)، فيما تظل منطقة إيكوتو الصحية هي الأكثر تضررا في مدينة بوماتي".

 

تم الإبلاغ عن الحالات الأولى في 9 فبراير

وأوضحت السلطات أنه تم الإبلاغ عن الحالات الأولى في 9 فبراير، موضحة أن المرض يؤثر على جميع الأعمار ولكن أغلب الحالات من عمر 5 سنوات إلى 45 سنة تظهر عليها أعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام المفاصل وما إلى ذلك.

ومن بين 151 اختبارا تشخيصيا سريعا لمرض الملاريا أجرتها فرق وزارة الصحة، كانت 84 منها إيجابية، أي بنسبة 55.6%، وتم استبعاد فرضية انتشار وباء الإيبولا المحتمل.

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الكونغو الديمقراطية مرض مجهول المصدر الحمى مجهولة السبب الحمي بوماتي وباء الإيبولا

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