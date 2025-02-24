إقرار التعديل الأوروبي على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا، ما القصة؟

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، التعديل الأوروبي على مشروع القرار الأمريكي بشأن أوكرانيا.

مشروع قرار أمريكي في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وبحسب «فرانس 24»، عرضت واشنطن الجمعة مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت لكن دون الإشارة إلى وحدة أراضيها.

الجدير بالكر أن المقترح رحبت به موسكو فورا لكن مراقبين قالوا إنه "أشبه بخيانة لكييف وصفعة للاتحاد الأوروبي".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت أعضاء الأمم المتحدة إلى دعم مشروع قرار تقدمت به بلاده الجمعة ويدعو إلى "نهاية سريعة" للحرب بين موسكو وكييف، دون الإشارة إلى وحدة الأراضي الأوكرانية.

وقال روبيو: "تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار بسيط وتاريخي في الأمم المتحدة، وندعو كل الدول الأعضاء إلى تأييده بهدف رسم مسار نحو السلام".

خلو مشروع القرار من ذكر وحدة أراضي أوكرانيا

ومع استمرار الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يدعو مشروع القرار إلى "نهاية سريعة للنزاع وإلى سلام مستدام بين أوكرانيا وروسيا"، في صياغة مقتضبة تنطوي على اختلاف كبير مقارنة مع نصوص سابقة للجمعية تدعم صراحة أوكرانيا.

وفيما لم يعلق الوزير الأمريكي في بيانه السبت على خلو مشروع القرار من ذكر وحدة أراضي أوكرانيا، وصف سفير موسكو لدى المنظمة الدولية فاسيلي نيبينزيا المقترح بأنه "فكرة سديدة"، لافتا إلى افتقار النص لما يشير إلى "جذور" النزاع.

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