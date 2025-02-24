الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الشرقية: تحصيل مستحقات الدولة وتحرير محاضر حجز إداري ضد 50 مواطنًا

نشاط مكثف لوحدة الحجز
نشاط مكثف لوحدة الحجز الإدارى بديوان عام محافظة الشرقية

وكشف أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام بمحافظة الشرقية   قيام الوحدة خلال شهر فبراير الجارى بالتنسيق مع اللجنة العليا للإيرادات، للمرور على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية التابعة لها لمتابعة مايخص إجراءات الحجز الإداري على المدينين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة 

محافظ الشرقية يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

تحرير محاضر مجز ادارى ل50 مواطن

كما قام بتحرير محاضر الحجز والتبديد لإستردادها حفاظًا على المال العام، بالإضافة لتحرير خطابات لتوقيع الحجز الإدارى لعدد (50) محضر ضد أشخاص مدينين وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم،

اصدار 10 خطابات للحجز الادارى 

فضلًا عن تحرير (10) خطابات لمحاضر رفع حجز إدارى لمدينين لتسوية المبالغ المستحقة عليهم، وتعميم هذه الخطابات على كافة مراكز ومدن المحافظة، 

 

بالإضافة لتحديث بيانات الحجز الإدارى للمراكز والمدن والأحياء والمتخذ بشأنها إجراءات حجز وتبديد ضد المدينين وإرسالها لمركز الشرطة لقيدها بأرقام جنح 

اصدار احكام قضائية 

وذلك لاصدار أحكام قضائية بشأنها كما تم تحرير منشورات لجميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير.

الحفاظ على حقوق الدولة 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية وحدة الحجز الإدارى بالديوان العام،وذلك للحفاظ على حقوق الدولة والمال العام وإتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير وعلاج بالاضافة الى تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة وتصفية أرصدة الحسابات أول بأول، 

محافظ الشرقية يشهد انطلاق موسم توريد محصول البنجر بالصالحية الجديدة

مخاطبة مديرية الامن 

ومخاطبة مديرية أمن الشرقية لإصدارالتوجيهات لإدارات تنفيذ الأحكام لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المراكز والمدن والأحياء  في محاضر الحجز الاداري ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من مديونيات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الادارى الديوان العام محافظة الشرقية اللجنة العليا للايرادات شهر فبراير الجارى التنسيق مع اللجنة العليا المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية يشهد انطلاق موسم توريد محصول البنجر بالصالحية الجديدة

محافظ الشرقية: انتشار فرق الطب البيطري للتأكد من اللحوم بمعارض أهلا رمضان

محافظ الشرقية يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق

ads

الأكثر قراءة

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

أول تعليق من زاهي حواس علي كسره لتمثال أثري بسقارة

ضحايا منصة FBC، طلبة وموظفون أودعوا مبالغ تتراوح بين 900 جنيه و200 ألف

مصدر: تحديد 4 وكلاء لمنصة FBC الإلكترونية وضبط أحدهم في واقعة النصب على المواطنين

أحد ضحايا منصة FBC: تحويشة عمري ضاعت، وأعرف ناس ماتت بالسكتة القلبية

العشاء الأخير، ضحايا منصة FBC يكشفون كواليس النصب عليهم داخل مصر

الدوري السعودي، الأخدود يتعادل 1-1 مع الفتح بالشوط الأول

البنك المركزي يعلن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان

منوعات

المزيد

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

تعرف على أسعار المواشي بسوق مزغونة قبل شهر رمضان (فيديو وصور)

محاكمة جراح فرنسي بتهمة اغتصاب 299 شخصًا معظمهم أطفال

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم عمل فينير الأسنان ومدى تأثيره على الطهارة؟، مفتي الجمهورية يجيب

هل التخدير الطبي لإجراء العمليات في نهار رمضان يبطل الصوم؟ الإفتاء تسحم الجدل

ما مصير الأصنام في الآخرة؟ تعرف على رد الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية