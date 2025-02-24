الشرقية: تحصيل مستحقات الدولة وتحرير محاضر حجز إداري ضد 50 مواطنًا

وكشف أحمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام بمحافظة الشرقية قيام الوحدة خلال شهر فبراير الجارى بالتنسيق مع اللجنة العليا للإيرادات، للمرور على المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية التابعة لها لمتابعة مايخص إجراءات الحجز الإداري على المدينين المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة

تحرير محاضر مجز ادارى ل50 مواطن

كما قام بتحرير محاضر الحجز والتبديد لإستردادها حفاظًا على المال العام، بالإضافة لتحرير خطابات لتوقيع الحجز الإدارى لعدد (50) محضر ضد أشخاص مدينين وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم،

اصدار 10 خطابات للحجز الادارى

فضلًا عن تحرير (10) خطابات لمحاضر رفع حجز إدارى لمدينين لتسوية المبالغ المستحقة عليهم، وتعميم هذه الخطابات على كافة مراكز ومدن المحافظة،

بالإضافة لتحديث بيانات الحجز الإدارى للمراكز والمدن والأحياء والمتخذ بشأنها إجراءات حجز وتبديد ضد المدينين وإرسالها لمركز الشرطة لقيدها بأرقام جنح

اصدار احكام قضائية

وذلك لاصدار أحكام قضائية بشأنها كما تم تحرير منشورات لجميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير.

الحفاظ على حقوق الدولة

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية وحدة الحجز الإدارى بالديوان العام،وذلك للحفاظ على حقوق الدولة والمال العام وإتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير وعلاج بالاضافة الى تضخم أرصدة حسابات الخزانة العامة وتصفية أرصدة الحسابات أول بأول،

مخاطبة مديرية الامن

ومخاطبة مديرية أمن الشرقية لإصدارالتوجيهات لإدارات تنفيذ الأحكام لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المراكز والمدن والأحياء في محاضر الحجز الاداري ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة من مديونيات.

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