الجمعة 11 أكتوبر 2024
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نجاح عمليتي أورام وولادة معقدة بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

عمليتى أورام وولادة
عمليتى أورام وولادة معقدة بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

أكد الدكتور محمد الحسيني الوكيل مدير مستشفى طوارئ التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، أنه اليوم قام الدكتور إيهاب شوقي أستاذ جراحة الأورام وعميد معهد أورام الإسماعيلية بإجراء جراحة لاستئصال ورم من الظهر لمريض 65 سنة وبمساعدة الدكتورمحمد مصطفي أخصائي الجراحه العامة زينات نبيل، وفضيلة أحمد من تمريض العمليات. 

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جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب ئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وبتعليمات الدكتورة مها ابراهيم رئيس مجلس ادارة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والتى تقضى بضرورة اجراء الجراحات وبشكل مكثف حتى يتم القضاء على قوائم الانتظار بشكل نهائى مؤكدة ان لابد من تصفير قوائم الانتظار طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

هذا وقام الدكتور أحمد محمد عبد الحميد سالم إستشاري الجراحه العامه وجراحة  الأورام بإجراء عمليتي استئصال المراره بالمنظار لمريض عمرة 68 سنه ويعاني من التهاب حصوى  مزمن بالمراره 

كما  تم  إجراء عملية استئصال ورم حميد من الثدي لسيدة تبلغ من العمر 48 سنة  وساعده الدكتور محمد مصطفي  والدكتور أحمد سعيد فرج اخصائي التخدير. 

كما قام  الدكتور أسامة النجار رئيس قسم النساء والولاده فى المستشفى  بإجراء عملية ولادة قيصرية  للمرة  الثالثة  للمريضة والتي وجد لديها التصاقات شديدة داخل البطن، وتم التعامل معها بنجاح كما وجدت المشيمة اسفل الرحم وتم إستخراج جنين أنثى كاملة النمو.  

حيث صارت الأم والمولودة بحالة مستقرة وجيدة، وكان ذلك بمساعدة الدكتورة نورا مصطفى أخصائي النساء والولادة وطبيب التخدير والدكتورة الاء سمير طبيب مقيم نساء وتوليد. 

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تقدم الدكتور محمد الحسينى الوكيل بتوجيه الشكر لجميع الأطباء والتمريض الذين شاركوا فى العمل حتى تم اجراء  الجراحات الثلاث بامتياز.

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