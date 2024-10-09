استئصال ثدي وغدة درقية لسيدة مسنة بمستشفى طوارئ فاقوس بالشرقية

أكد الدكتور محمد الحسينى الوكيل مدير مستشفى الطوارئ بفاقوس والتابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة أنه اليوم الموافق التاسع من أكتوبر 2024 تم إجراء جراحة أورام، وذلك لاستئصال ثدي لسيدة تبلغ من العمر 53 سنة.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء وبتعليمات الدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التى تقضى بضرورة تفعيل المبادرات التى أقرها رئيس الجمهورية وأهمها القضاء على قوائم الانتظار للعمليات بكافة المستشفيات.

وتنفيذا لذلك، أجرى الجراحة الدكتور عبد الغنى محمد استاذ جراحة الاورام بالمعهد القومى للأورام بالقاهرة وعاونه الدكتور احمد محمد عبدالحميد استشاري جراحة الأورام والدكتور إسماعيل العطار استشارى التخدير والدكتور اسلام محمد طبيب مقيم بالمستشفى .

كما أجرى فريق الأطباء بمستشفى طوارئ فاقوس جراحة استئصال غدة درقية نتيجة وجود أورام سرطانية و المرضى بعد إجراء العمليات تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة.

العلاج على نفقة الدولة

ومن جهته أكد الدكتور محمد حسن زيدان المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة أن الدولة تضع للعلاج على نفقة الدولة ميزانية مفتوحة لمعالجة كافة المرضى وإجراء الجراحات الكبرى والمتوسطة والصغرى.

ولفت إلى أن العلاج فى مصر يسير على جهتين الأولى التامين الصحى والثانية وهى قرارات على نفقة الدولة حيث يصدر القرار بمعرفة المجالس الطبية فور ورود خطاب المستشفى المعالج واستيفاء كافة الإجراءات.

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