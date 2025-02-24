الإثنين 24 فبراير 2025
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حوادث

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش

كميات من مخدر الحشيش
كميات من مخدر الحشيش

واصلت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم جلب والاتجار في المواد المخدرة.
 

في مديرية أمن مطروح؛ تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (12,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).
 

وفي مديرية أمن الإسكندرية؛ ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

 

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وفي مديرية أمن البحيرة؛ ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة إدكو، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش.


وفي مديرية أمن المنوفية؛ ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 

وفي مديرية أمن الجيزة؛  ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الآيس- سلاح أبيض)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 13مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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