ضبط كمية من السجائر والتبغ مجهولين المصدر ومهربين جمركيا بحوزة شخصين بالوادى الجديد

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة باريس، وبحوزتهما ("26500 عبوة سجائر – 5550 كيس تبغ" مجهولين المصدر ومهربين جمركيًا).

ضبط كمية من السجائر والتبغ مجهولين المصدر ومهربين جمركيًا بحوزة شخصين بالوادى الجديد



وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ضبط كمية من السجائر والتبغ مجهولين المصدر



جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها، وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركيًا.

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