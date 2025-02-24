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حوادث

ضبط مصنع ومخزن بداخلهما أطنان من السلع الغذائية مجهولة وغير مطابقة للمواصفات بالقاهرة

ضبط مصنع ومخزن بداخلهما
ضبط مصنع ومخزن بداخلهما أطنان من السلع الغذائية مجهولة

 نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط (مالك مخزن مواد غذائية"بدون ترخيص")، كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

 

ضبط مصنع ومخزن بداخلهما أطنان من السلع الغذائية مجهولة وغير مطابقة للمواصفات بالزيتون والمطرية 

 وعثر بداخل المخزن على ( طن سكر – أكثر من طن ملح طعام – 700 كيلو جرام أرز – 600 كيلو جرام مكرونة – 450 كيلو جرام زيت طعام).


كما ضبط (المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية"بدون ترخيص") كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وعدم مطابقة المنشأة للإشتراطات الصحية.

 

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 وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 3 أطنان أرز – أكثر من  طن سكر -590 كيلو جرام زيت طعام - 530 كيلو جرام مكرونة).
 

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المخزن والمصنع بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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