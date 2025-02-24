الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

الذهب
الذهب

سعر الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025 في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها.

سعر الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4740 جنيهًا “بيع”، 4716 جنيهات “شراء”.

سعر الذهب اليوم عيار 21

بلغ  سعر الذهب عيار 21 نحو 4145 جنيهًا “بيع”، 4125 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3553 جنيها “بيع”، 3535 جنيهًا “شراء".

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 33140 جنيهًا “بيع”، 32960 جنيهًا “شراء”.

الطلب العالمي على الذهب

وكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع لعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4974 طنًا.

 

اسعار الذهب اليوم

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير جاء نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري، فيما ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار.

وحسب التقرير، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي.

عمليات الشراء للبنوك المركزية 

وارتفعت عمليات الشراء للبنوك المركزية بشكل مكثّف في الربع الرابع، لتصل إلى 333 طنًا، ليصل إجمالي المشتريات السنوية للبنوك المركزية إلى 1045 طنًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر الذهب اليوم عيار 21 سعر الجنيه الذهب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

7 أرقام قياسية جديدة للملك المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

إحالة أوراق أب واثنين من أبنائه بتهمة قتل شقيقتهم وعشيقها للمفتي

أخبار مصر: التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف جديدة، الصحة توجه نصيحة هامة للمدخنين، عقوبة على لاعبي الأهلي بسبب القمة

موقف أندية الثلاثي المصري، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ23

ارتفاع الطماطم والملوخية والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

أنهى حياة شقيقه وأبنائه، اليوم أولى جلسات محاكمة سفاح كفر الأعصر بالشرقية

منوعات

المزيد

الثلوج تغمر الصحراء وتعطل المدارس في العراق

رجل يهاجم وحيد القرن في حديقة حيوان سويسرية

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة 12 جامعة أهلية جديدة تضم 98 كلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «أنقض ظهرك»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية