بعد رحيله، ماذا قدم علي ماهر مع المصري؟

أعلن مجلس إدارة النادي المصري رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي رسميا عن الفريق بعد التعادل أمام الإسماعيلي أمس بالدوري الممتاز.

كشف حساب علي ماهر مع المصري

وتولى علي ماهر قيادة المصري في أول أغسطس ٢٠٢٣ وحتى الـ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥.

وقاد علي ماهر المصري في 67 مباراة بجميع البطولات حقق الفوز في 33 مباراة وخسر 18 لقاء وتعادل في 16 مباراة.

وقاد علي ماهر الفريق البورسعيدي لربع النهائي الكونفدرالية حيث يواجه المصري خصمه سيمبا التنزاني.

كما تأهل إلى دور الـ١٦ بمسابقة كأس مصر ليواجه البنك الأهلي.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم.

وكان مصدر داخل النادي المصري قد كشف كواليس رحيل علي ماهر المدير الفني عن الفريق البورسعيدي بعد التعادل أمس أمام الإسماعيلي بالدوري المصري وهل جاء نتيجة إقالة أم استقالة.

رحيل علي ماهر عن المصري

وعلمت فيتو أن رحيل علي ماهر جاء بناء على قرار كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري الذي قرر إقالته لكن تم الاتفاق على أن يتقدم باستقالته حتى يتسنى له تدريب فريق آخر بالدوري بناء على لائحة المدربين.

كواليس فسخ التعاقد مع علي ماهر

وتم الاتفاق بين محمد موسى عضو المجلس وعلي ماهر علي تقديمه استقالة رسمية خلال الجلسة التي جمعتهما في وقت متأخر مساء أمس ويتم الإعلان كاستقالة وليست إقالة.



وتتجه نية كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري الي التعاقد مع مدير فني أجنبي أو من احدي دول شمال إفريقيا تونس أو المغرب أو الجزائر خلفا لـ علي ماهر الذي رحل عن الفريق.

ويتولى كامل أبو علي ملف المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي ولا نية للتعاقد مع مدرب مصري حتي الوقت الحالي.

وكشف مصدر أن كامل أبو علي يتفاوض الان مع التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق ترجي جرجيس التونسي بالإضافة إلى مدربين آخرين لكن بوجلان الأقرب للتعاقد معه.

يذكر أنه عقب تعادل المصرى والإسماعيلى انتاب مجلس الإدارة والشارع البورسعيدي حالة غضب بسبب سوء الأداء في الفترة الأخيرة والخروج من المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز.

رحيل علي ماهر عن المصري

وقال المصدر: أغلب أعضاء المجلس طالبوا بضرورة رحيل علي ماهر والتعاقد مع مدير فني جديد

مباراة الإسماعيلي والمصري

الدوري الممتاز، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلى سلبيا في ديربي القناة في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب

موقف المصري والإسماعيلي

ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من 15 مباراة و3 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم.

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