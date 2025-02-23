الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

المصري يعلن رسميا رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق

علي ماهر، فيتو
علي ماهر، فيتو

أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي رسميا عن الفريق بعد التعادل أمام الإسماعيلي أمس بالدوري الممتاز.

 

 

 

وكان مصدر داخل النادي المصري كشف كواليس رحيل علي ماهر المدير الفني عن الفريق البورسعيدي بعد التعادل أمس أمام الإسماعيلي بالدوري المصري وهل جاء نتيجة إقالة أم استقالة.

 

رحيل علي ماهر عن المصري

وعلمت فيتو أن رحيل علي ماهر جاء بناء علي قرار كامل ابو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري الذي قرر إقالته لكن تم الاتفاق علي أن يتقدم باستقالته حتي يتسني له تدريب فريق آخر بالدوري بناء علي لائحة المدربين.

 

كواليس فسخ التعاقد مع علي ماهر

تم الاتفاق بين محمد موسي عضو المجلس وعلي ماهر علي تقديمه استقالة رسمية خلال الجلسه التي جمعتهما في وقت متأخر مساء أمس ويتم الاعلان كاستقالة وليست اقالة
 

يذكر أنه عقب تعادل المصرى والإسماعيلى انتاب مجلس الإدارة والشارع البورسعيدي حالة غضب بسبب سوء الأداء في الفترة الأخيرة والخروج من المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

رحيل علي ماهر عن المصري

وقال المصدر: أغلب أعضاء المجلس طالبوا بضرورة رحيل علي ماهر  والتعاقد مع مدير فني جديد

 

وعلمت فيتو أنه جاري البحث عن مدرب جديد، وتشير الترشيحات إلى ضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي أو مدرب مصري مؤقت.

يذكر أن علي ماهر أخطر لاعبيه بموعد المران اليوم الأحد بالقاهرة قبل أن يعلم بقرار رحيله، 

 

مباراة الإسماعيلي والمصري 

 الدوري الممتاز، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلى سلبيا في ديربي القناة في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب

موقف المصري والإسماعيلي 

 ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من 15 مباراة و3 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم.

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