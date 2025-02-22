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رياضة

محمد عمار يحصد جائزة رجل مباراة المصري والإسماعيلى

الإسماعيلي والمصري،
الإسماعيلي والمصري، فيتو

 حصل محمد عمار لاعب النادي الإسماعيلي على جائزة أفضل لاعب بمباراة فريقه والمصري بالدوري المصري الممتاز.

الدوري الممتاز، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلى سلبيا في ديربي القناة في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة المصري والإسماعيلى

 وتبادل الفريقان الفرص والسيطرة خلال المباراة ولكن دون الوصول للشباك لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولعب المصري بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب باهر المحمدي. 

موقف المصري والإسماعيلي 

 ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من 15 مباراة و3 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم.

تشكيل المصري لمباراة الاسماعيلي 

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه بمواجهة الإسماعيلى في ديربي القناة
محمود  جاد  لحراسة المرمى، أحمد عيد  ،  باهر المحمدي، محمد هاشم  ، حسن علي  لخط الظهر،  محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي  ، كريم العراقي، خالد صبحي  ،  عمرو سعداوي، خالد الغندور، مصطفى أبو الخير، أحمد علي عامر، أحمد شرف،  فخر الدين بن يوسف،

 

تشكيل الإسماعيلي أمام المصري 

حراسة المرمى: كمال السيد. خط الدفاع: عبدالله السعيد، محمد عمار، عماد حمدي، عبد الكريم مصطفى. خط الوسط: نادر فرج، عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، حاتم سكر. خط الهجوم: محمد زيدان، مروان حمدي

 

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