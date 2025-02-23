الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

هل يرحل علي ماهر عن المصري؟، مصدر يجيب

علي ماهر، فيتو
علي ماهر، فيتو

أكد مصدر داخل النادي المصري أن أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي المصري يرغبون في رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي.

وعقب تعادل المصرى والإسماعيلى انتاب مجلس الإدارة والشارع البورسعيدي حالة غضب بسبب سوء الأداء في الفترة الأخيرة والخروج من المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

هل يرحل علي ماهر عن المصري؟

وقال المصدر: إن كامل أبو على رئيس النادي هو من سيحسم مصير بقاء علي ماهر أو رحيله لكن أغلب أعضاء المجلس طالبوا بضرورة رحيله والتعاقد مع مدير فني جديد.

 

وعلمت فيتو أن هناك اتجاها قويا لفسخ التعاقد مع المدير الفنى علي ماهر  بشكل ودي والبحث عن مدرب بديل، وتشير الترشيحات إلى ضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي أو مدرب مصري مؤقت.

يذكر أن علي ماهر أخطر لاعبيه بموعد المران اليوم الأحد بالقاهرة ولم يتقدم باستقالته كما ردد البعض، حيث إن رغبة فسخ التعاقد تأتي رغبة من جانب إدارة المصري. 

ومن المنتظر أن تسفر الساعات القادمة عن مصير علي ماهر بناء على قرار كامل أبو علي. 

مباراة الإسماعيلي والمصري 

 الدوري الممتاز، تعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره الإسماعيلى سلبيا في ديربي القناة في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب

موقف المصري والإسماعيلي 

 ويحتل المصري المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة من 15 مباراة و3 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم.

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