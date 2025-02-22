حكام مباريات اليوم السبت 22 فبراير 2025 بالدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا

مباراة المصري ضد الإسماعيلي

موقف الجونة وسيراميكا في الدوري المصري

يحتل الجونة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط جمعها في 14 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 5 أهدف فيما استقبلت شباكه 13 هدفًا.

في المقابل، يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السابع برصيد 21 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفًا فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

ديربي القناة بين المصري والإسماعيلي

وتحظي مباراة المصري أمام الإسماعيلي باهتمام كبير لدى جماهير مدينتي بورسعيد والإسماعيلية، خاصة أنها تمثل ديربي منطقة القناة، ويزيد من أهمية المباراة، أن كلا الفريقين يدخل المباراة ولديه حافز كبير لحصد الثلاث نقاط.

المصري بقيادة مديره الفني علي ماهر، يسعى لتحقيق الفوز للعودة إلى المربع الذهبي، والحفاظ على حظوظه في تمثيل الكرة المصرية في المنافسات الإفريقية، خاصة بعد أن أزاحه البنك الأهلي من المركز الرابع بفارق نقطتين، حيث يحتل البنك المركز الرابع برصيد 25 نقطة، فيما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

الإسماعيلي يسعى للابتعاد عن شبح الهبوط

أما فريق الإسماعيلي برازيل الكرة المصرية، فيعاني في مسابقة الدوري، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة، جمعها في 14 مباراة وبات مطاردا بقوة من قبل شبح الهبوط، ما لم يتدارك نفسه مبكرًا قبل انطلاق الدور الثاني من الدور المصري، لذلك فهو يدخل المباراة رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، للابتعاد عن منطقة الخطر ومحاولة الدخول في المنطقة الدافئة بوسط الجدول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.