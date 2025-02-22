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رياضة

تامر عبد الحميد: بيسيرو تفوق على كولر في القمة

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الأهلي ضد الزمالك، تحدث تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل الفارس الأبيض أمام نظيره الأهلي بنتيجة هدف لكل فريق ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات تليفزيونية: "بيسيرو قدم مباراة كبيرة وهو نجم اللقاء، ومن وجهة نظري كولر أخطأ في تشكيل الأهلي وبيسيرو تفوق عليه بشكل كبير في القمة خلال المواجهة".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "عبد الله السعيد لم يكن في مستواه أمام الأهلي، وزيزو قدم مباراة كبيرة كما أن إمام عاشور الذي يعد أهم أسلحة الأحمر نجح بيسيرو في الحد من خطورته بالمواجهة".

واختتم حديثه قائلًا: "بنتايك صفقة رابحة ولابد من تفعيل بند الشراء اليوم قبل الغد لأنه لاعب مميز جدا".

 

مباراة الأهلي والزمالك 

 

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وكان المغربي أشرف بن شرقي سجل هدف الأهلي الأول بالدقيقة 71 من  المباراة ثم سجل مواطنه محمود بنتايك لاعب الزمالك هدف التعادل في مرمى الأهلي بالدقيقة 83  ليكون المغاربة كلمة السر في اللقاء.

الأهلي ضد الزمالك

 وكاد الأهلي يفتتح التسجيل عن طريق إمام عاشور من تسديدة قوية تصدى لها محمد عواد والعارضة بعدها حاول الزمالك التسجيل عن طريق عرضية من عبد الله السعيد ولكن لم ينجح.

وحصل نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك على كارت أصفر قبل نهاية الشوط الأول بعد تدخل قوي على أحمد رضا لاعب الأهلي.

ومع بداية الشوط الثاني تصدى محمد الشناوي حارس الأهلي لفرصة هدف محقق من ضربة رأسية لدونجا.

رد عليه حسين الشحات بهجمة خطيرة وكرة عرضية لم يستغلها زميله محمد عبد الله.

 

 

موقف الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة خلف بيراميدز المتصدر برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 28 نقطة.

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