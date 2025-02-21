الدوري المصري، تعادل فاركو مع مودرن سبورت سلبيا في الشوط الأول

الدوري المصري، تعادل فريق مودرن سبورت وفاركو سلبيا بالشوط الأول في افتتاح الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز باستاد حرس الحدود بالمكس.

تشكيل مودرن سبورت أمام فاركو بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش



خط الدفاع: علي فوزي، محمد دسوقي، طارق سيد، خالد رضا، احمد يوسف

خط الوسط: معتز زدام، أحمد كباكا، محمد هلال

هجوم: أحمد عاطف، حسام حسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد فرج، عبد الله حافظ، محمود شعبان، علي زعزع، محمد اميسي، غنام محمد، ضياء السيد، ارنولد ايبا

تشكيل فاركو أمام مودرن سبورت

وبدأ فاركو المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد سعيد شيكا، جيفرسون إينكادا، أحمد عوض، محمود عماد، عزمي غوما، جابر كامل، بابكار نداي، ياسين الملاح، محمد فخري، عمرو ناصر، زهير المترجيشيكا

فاركو ومودرن سبورت

ويسعى فاركو لاستعادة الانتصارات بالدوري بعد الخسارة أمام الزمالك 1-0، وحرس الحدود 2-0 في آخر مبارياته بالدوري الممتاز، وعلى الجانب الآخر يسعى مودرن سبورت في الظهور الثاني لمدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة في تعديل مساره بالبطولة المحلية بعد الخسارة في ظهوره الأول أمام بيراميدز 1-0.

حكام مباراة فاركو أمام مودرن سبورت



محمود منصور حكم ساحة محمد مجدي سليمان حکم مساعد 1 محمد عطا حکم مساعد 2 محمد العتباني حكم رابع محمد الحنفي حکم VAR أسامة عبد اللطيف حکم VAR مساعد‏'‏



ترتيب فاركو ومودرن سبورت فى الدورى

يحتل فريق فاركو المركز العاشر في جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة جمعها من 14 مباراة بعدما فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 6 مواجهات وله 15 هدفا وعليه 19 هدفا.

وعلي الجانب الآخر يحتل مودرن سبورت (فيوتشر سابقا) المركز الـ18 برصيد 8 نقاط جمعها من 14 مباريات بعدما فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 5 مباريات وخسر 8 مباريات وله 5 أهداف وعليه 18 هدفا.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود.

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها غدا السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي.





الجمعة 21 فبراير

إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الأهلي ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

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