الخميس 20 فبراير 2025
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افتتاح معرض الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية بجامعة الزقازيق

افتتاح معرض الفنون
افتتاح معرض الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية

 افتتح الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاباليوم الخميس، معرض "الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية" للجنة الأسر الطلابية واتحاد طلاب الجامعة، على هامش مهرجان الأسر الطلابية.

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الدكتور خالد الدرندلى 

 جاء ذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، ود. هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية.

 

المهندس أحمد فاروق عميد هندسة الزقازيق 

 حضر الفعالية د. أحمد فاروق عميد كلية الهندسة، ود. أحمد سمير عيسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. سندس عبد اللاه مدير عام الكلية، ومنال فاروق عتمان مدير إدارة نشاط الأسر، ود.محمد متولى مدير عام رعاية الطلاب، ود.محمد السيد مدير النشاط الفنى بالإدارة العامة، وعدد من الطلاب.

 

فتح آفاق جديدة 

 أكد د. خالد الدرندلي أن المعرض يأتي دعمًا للنشاط الفني لطلاب الجامعة الموهوبين، بهدف دعم الابتكار من أجل إعداد أجيال مميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

 

دعم وتشجيع مختلف الانشطة 

وأشار د. هلال عفيفي، إلى حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الموهوبين بمختلف المجالات، وتوفير بيئة مُحفزة للابتكار والإبداع.

 

كما أشاد بإبداعات الطلاب المشاركين في المعرض وجودة اللوحات الفنية المعروضة وفكرتها الإبداعية، التي تعكس وتبرز ما يتمتع به طلاب الجامعة من مواهب متعددة إلى جانب العملية التعليمية.

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اتحاد طلاب جامعة الزقازيق 

 وأضاف عفيفى أن المعرض من تنظيم لجنة الأسر العليا - اتحاد طلاب جامعة الزقازيق وأسرة طلاب من أجل مصر وهم: عمرو عصام رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعمر فوزي نائب رئيس الاتحاد، وولاء وليد أمين لجنة الأسر العليا باتحاد طلاب الجامعة، ورحمة محمد أمين مساعد لجنة الأسر العليا.

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