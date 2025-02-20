تركيب 300 وصلة مياه بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من توصيل عدد 300 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وتنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسات المجتمع المدنى.

توصيل مياه الشرب بالمجان

تم توصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بمركز الحسينية ومدينة صان الحجر، وفقًا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه.

الاختيار وفق عدة معايير

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم وذلك بعد عمل أبحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ الشرقية

ومن جهته أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجًا دون تحملهم أي أعباء مالية.

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