ظلام دامس في شوارع فاقوس والأهالي يستغيثون بمحافظ الشرقية

قال مسؤول الانارة برئاسة مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية: إن عربة الإنارة معطلة منذ أكثر من 18 يوما، مشيرا إلى أن رئيس المركز يعلم ذلك، وقال: جاري إصلاح السيارة.

الظلام الدامس

هو الأمر الذي ولد حالة من الاستياء العام بحي مسجد المجيدي ومنطقة خلف سينما النصر القديمة من جراء الظلام الدامس المحيط بالمسجد وخلف السينما ومناطق أخرى بالمدينة مما يسهم بشكل مباشر في تواجد شاربي المخدرات أسفل أعمدة الإنارة المعطلة كشافاتها بالإضافة إلى التشابك بالأيدى والألفاظ الخارجة.

شهر رمضان المبارك

كانت مجموعة من كشافات الأعمدة قد تعطلت فتم إبلاغ مسئول الإنارة بذلك من العديد من المواطنين للإنارة قبل شهر رمضان المبارك وذلك منذ أكثر من خمس عشر يومًا وتم إبلاغ أحد نواب رئيس المركز الذي بدوره قام بالاتصال على مسؤول الإنارة فوعده بالإصلاح وهو ما لم يتم حتى الآن.

محافظ الشرقية

وطالب المواطنون في ذات الأماكن بضرورة تدخل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة التدخل والتنبيه بإزالة الأعطال بالمناطق المظلمة فورا فما زالت السيارة معطلة أو تخرج لإصلاح الكشافات بالطلب أو حسب الهوى العام للمسئولين عن الإنارة بفاقوس.

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