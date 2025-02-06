الخميس 06 فبراير 2025
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وكيل تعليم الشرقية يوجه بحزمة إجراءات لضبط العملية التعليمية في الترم الثاني

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظةالشرقية مساء اليوم  إجتماعا  موسعا مع عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية وبشر حسين بشر  مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية ومديرو المتابعة وتقويم الاداء بالادارات التعليمية لمناقشة خطط الاستعداد بشكل فعال لمتابعة سير العملية التعليمية خلال النصف الثاني  من العام الدراسي

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متابعة موقف كثافات الطلاب بالمدارس 

وجه رمضان  تعليماته الي الجميع بضرورة متابعة تنفيذ وتفعيل القرارات الوزارية رقم 136 & 137 & 138 والإجراءات المنظمة لانضباط العملية التعليمية لتقديم تعليم مميز ينعكس على مستقبل أبنائنا الطلاب مع متابعة  موقف كثافات الطلاب بالمدارس وحصر العجز والزيادة في معلمي المواد الدراسية الأساسية مؤكدا انه لن يسمح بوجد حصة دراسية بدون معلم 

 

 التواجد بالمدارس قبل وصول التلاميد 

واكد  وكيل اول الوزارة خلال الاجتماع  على ضرورة العمل بروح الفريق ومواصلة متابعة  مديري إدارات  المدارس واعضاء هيئة التدريس والتنبيه عليهم  بالتواجد بالمدارس قبل وصول التلاميذ  وان يتابعوا بنفسهم عن أسباب تأخر حضور التلاميذ والطلاب للمدرسة 

التاكد من غلق ابواب المدرسة نهاية اليوم 

 وتسجيل الغياب إلكترونيا ومتابعة أمن البوابة والتأكد من غلق أبواب المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح  والتشديد علي مديري ووكلاء المدرسة  بعمل الجداول الدراسية معتمده وتحديث قوائم الفصول علي قاعدة البيانات 

جعل المدرسة مصدر جذب للطلاب

وضرورة متابعة الإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وجعل المدرسة مصدر جذب للطلاب ونبه علي جميع مديرو إدارة المتابعة وتقويم الأداء بمتابعة الانضباط الإداري داخل المدارس والإدارات التعليمية والتواجد في أماكنهم والالتزام بمواعيد العمل الرسمية

متابعة تفعيل سجلات قياس مستوى الطالب

وايضا متابعة تفعيل سجلات قياس مستوي الطلاب وعمل برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر

تفعيل ادارة الازمات بالمدارس

كما شدد  وكيل اول الوزارة علي متابعة تفعيل إدارة الازمات بالمدارس والإدارات و ضرورة إبلاغ المديرية فورًا فى حالة حدوث اى مشكلة أو حادث لا قدر الله، حتى يتثني إتخاذ الإجراءات اللازمة، وحل المشكلة فورًا

تفعيل دور الاشراف اليومى 

ووجه رمضان  علي متابعة تفعيل دور الإشراف داخل المدرسة سواء لفناء المدرسة أو الأدوار أو الأجنحة أوالأقسام والسيطرة على الطلاب خاصة في أوقات مغادرة الفصول أو الدخول إليها عند الانصراف بعد انتهاء اليوم الدراسي.ومتابعة الفحص الدوري لجميع النوافذ والتأكد من صلاحيتها وإمكانية غلقها بإحكام وايضا متابعة إزالة جميع الملصقات والمكاتبات الموجودة على أسوار المدرسة من الخارج. 

 

نظافة الاسطح لعدم تراكم مياة الامطار 

بالاضافة الى  المتابعة المستمرة  لنظافة الأسطح لعدم تراكم مياه الأمطار عليها مما يسبب تآكل الأسطح وتعرضها للانهيار وكذلك غلق الأبواب المؤدية للأسطح لعدم تعرض الطلاب للخطرمع التزام مدير المدرسة أو من ينوب عنه ومسئول أمن المدرسة والإشراف اليومي  بعدم مغادرة المدرسة في نهاية اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من أن جميع التلاميذ قد غادروا المدرسة بسلام

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تنفيذ تعليمات الامن بالمدراس 

و تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق المدرسة مع حظر تحصيل اى مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات بالمدارس والتزام مدارس التعليم الخاص باللوائح والقوانين والرسوم المقررة وفي ختام الاجتماع  اكد وكيل اول الوزارة  أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال في العمل خلال الفترة القادمة

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محمد رمضان غريب وكيل اول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة الشرقية عبدالرحمن عبداللطيف وكيل المديرية بشر حسين بشر مدير ادارة المتابعة

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