عمالقة القراء يجتمعون، خريطة التلاوات اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، الموافق 24 شعبان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



41: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة الأنعام 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الجن 30ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الشعراء 30 ق



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق



28: 9 (ص)تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر 15 ق



44: 09 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة النمل 15 ق



17: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق



23: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة آل عمران 29ق



13: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الفتح 30ق



22: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتى القلم والحاقة 30ق



14:02 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأنفال 15ق



أما الختمة المجودة



تقدمة التلاوة الشيخ عبدالوهاب خلاف 5ق الساعة 15:28

مصحف مجود للشيخ محمود على البنا من سورة البقرة 27ق



17:55( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنبياء 28ق



19:12( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة مريم 30ق



20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور النصر/ الناس/ الفاتحة/ البقرة 15ق



21:32( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور الانفطار/ الفجر/ البلد 30ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة النحل 45ق



024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورتى المائدة/ النازعات 44ق



01:33(بعد منتصف الليل) للشيخ حمدى الزامل ما تيسر من سورة الإسراء 15ق



02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسر من سور الأعلى / الغاشية / الفجر 15ق



02:39(بعد منتصف الليل) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى المعارج/ نوح 30ق



03:41 (بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة طه 30ق



05:28(بعد الفجر) للشيخ / عبد العاطى ناصف وما تيسر من قصار السور 15ق

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