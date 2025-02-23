بالأرقام، نتائج حملة مكبرة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة للمرور استهدفت ضبط المخالفات بالطرق الصحراوية والرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1014 مخالفة تجاوز سرعات و92 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، و41 دراجة نارية مخالفة، و46 مخالفة موقف عشوائى، و96 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

تواصل الإدارة العامة للمرور شن عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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