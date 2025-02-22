خطوات وشروط استخراج بدل فاقد لـ "وثيقة الزواج" إلكترونيًا عبر الإنترنت

في إطار التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية للتخفيف عن المواطنين وتقليل الضغط على الموظفين، أصبح من الممكن الآن استخراج بدل فاقد لـ وثيقة الزواج إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى فروع الأحوال المدنية.

وفيما يلي نستعرض الخطوات والشروط التفصيلية لاستخراج قسيمة الزواج عبر الإنترنت:

أولًا - خطوات الحصول على قسيمة زواج أون لاين:

الدخول على الموقع الرسمي لقطاع مصلحة الأحوال المدنية عبر بوابة مصر الرقمية.

اختيار خدمات "الأحوال المدنية".

الضغط على "إصدار قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقًا".

الموافقة على الشروط والأحكام.

ملء البيانات المطلوبة لاستخراج القسيمة بدقة.

ثانيًا - خريطة أماكن استخراج وثيقة الزواج المميكنة:

مكاتب السجل المدني التابعة للمنطقة السكنية، وتعمل خلال الفترة الصباحية.

سجل مدني العباسية لاستخراج وثيقة الزواج.

مكاتب السجل المدني النموذجية التي تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية.

مكاتب البريد المصري، والتي أصبحت تقدم بعض خدمات السجل المدني.

ثالثًا - شروط استخراج وثيقة الزواج المميكنة:

إدخال البيانات الشخصية والبيانات الخاصة بالوثيقة بدقة.

إدراج الرقم القومي للزوج والزوجة، خاصة في حال وجود صلة قرابة.

التأكد من توافر الخدمة لمقدم الطلب.

تسليم الوثيقة يتم عبر البريد المصري أو من خلال المكتب الرقمي للنيابة العامة.

رابعًا - طرق الاستعلام عن قسيمة الزواج أون لاين:

الاستعلام عن قسيمة الزواج بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

اختيار خدمة "الاستعلام عن قسيمة الزواج".

يتم تحويل الاستفسارات مباشرة للخدمة الوطنية الموحدة الخاصة بوزارة العدل.

أو يمكن الذهاب إلى فرع السجل المدني والاستعلام بالرقم القومي.

خامسًا - شروط استخراج قسيمة زواج بدل فاقد أون لاين:

إدخال اسم مقدم الطلب والرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية.

إدراج بيانات الرقم البريدي واسم الأم.

إضافة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للتواصل.

تحديد العنوان الذي سيتم إرسال الوثيقة عليه.

اختيار طريقة دفع الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل "فوري"، أو باستخدام "الفيزا"، أو الدفع عند الاستلام.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة في التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

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