إصابة 5 طلاب في حادث تصادم بالمنيا

أصيب 5 طلاب، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق الكورنيش بمدينة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وكانت الاجهزة الامنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات يتضمن تصادم بين دراجة نارية بأخرى، بكورنيش النيل في مدينة المنيا، نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ.

اسماء مصابي حادث تصادم بالمنيا

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 طلاب وهم زياد طارق ابراهيم، 20 سنة، عمرو موسي محمد، 19 سنة، إبراهيم محمود إبراهيم، 19 سنة، يوسف عبد العزيز محمد، 19 سنة، ومحمد حازم محمد، 20 سنة، مقيمين بالمنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر في المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.