السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع سيدتين وإصابة طبيب في تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق الفيوم - القاهرة

مستشفى الفيوم العام،
مستشفى الفيوم العام، فيتو

لقيت سيدتان من الفيوم مصرعهما، وأصيب آخر، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة، علي طريق القاهرة - الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

 

تفاصيل اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على طريق الفيوم - القاهرة

كان مدير أمن الفيوم  اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة للنجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة علي طريق الفيوم – القاهرة،  ووجود جثتين ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ. 

 وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انحراف السيارة عن الطريق، واصطدمت بعمود الإنارة، ما أسفر عن مصرع السيدتين "يمنى. خ"، و"عبير. ع "، وإصابة الطبيب  "رجب. ع " وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

حالة الطقس غدا السبت 22-2-2025 في محافظة الفيوم

بينهم طفلة، سيارة طائشة تدهس 4 أشخاص بميدان الشيخ سالم في الفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، لمعرفة أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسؤولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المركبة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اصطدام سيارة ملاكي طريق الفيوم القاهرة مركز شرطة طامية مصرع سيدتين حادث سير

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا السبت 22-2-2025 في محافظة الفيوم

قوافل تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-2-2025 في محافظة الفيوم

بينهم طفلة، سيارة طائشة تدهس 4 أشخاص بميدان الشيخ سالم في الفيوم

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

ثورة تشريعية في الزواج والطلاق، ولي عهد السعودية يوافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

شوبير يعلن تعيين محمد ثابت متحدثا رسميا لقطاع الكرة بالأهلي (فيديو)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

مشارك بمعرض هواة جمع طوابع البريد 2025 يحكي تاريخ الكشافة المصرية بمجموعته (فيديو)

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما معنى «ضاق بهم ذرعا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية