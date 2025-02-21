مصرع سيدتين وإصابة طبيب في تصادم سيارة بعمود إنارة على طريق الفيوم - القاهرة

لقيت سيدتان من الفيوم مصرعهما، وأصيب آخر، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة، علي طريق القاهرة - الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على طريق الفيوم - القاهرة

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة للنجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة علي طريق الفيوم – القاهرة، ووجود جثتين ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انحراف السيارة عن الطريق، واصطدمت بعمود الإنارة، ما أسفر عن مصرع السيدتين "يمنى. خ"، و"عبير. ع "، وإصابة الطبيب "رجب. ع " وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي، لمعرفة أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وانتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسؤولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المركبة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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